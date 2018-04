Lombardia, Fontana: massimo impegno ogni fronte occupazione

Milano, 26 apr. - "In Lombardia sono state introdotte e saranno incrementate misure di sostegno a tutti coloro che si trovano in condizioni di fragilità, perché - da cittadino e da presidente - ritengo un valore fondamentale la tutela della dignità delle persone". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, intervenendo al Congresso della UIL di Milano e provincia 'Contro le disuguaglianze. Parità di opportunità e la qualità del lavoro'.

"La Lombardia - ha aggiunto Fontana - ha visto diminuire negli ultimi 5 anni il suo livello di disoccupazione, tornato agli standard pre-crisi e ora e' seconda solo al Baden-Wurttemberg, con un tasso del 7,4%. Il dato più importante è però il trend di crescita costante dell'occupazione che nella nostra regione è passato dal 69,3% del 2013, al 69,5% del 2014, fino al 69,8% del 2015 e il 71,1% del 2016".

Affrontando specificatamente uno dei temi caratterizzanti del Congresso, ovvero la disuguaglianza tra uomini e donne, il presidente Fontana ha aggiunto: "La nostra Regione puo' vantare i tassi di occupazione femminile più alti della Penisola, anche questi in crescita: rispetto al dato nazionale, la Lombardia fa registrare un tasso che nella fascia d'eta' 15-64 anni si attesta al 58,1%, rispetto alla media nazionale del 48,1%. Ma c'è di più - ha sottolineato Fontana - cresce tra le donne il lavoro di qualità, se è vero, come riferisce un recente studio di 'Manager Italia', che la metà delle manager donne italiane lavora in Lombardia".

Fontana ha quindi voluto sottolineare come per lui "famiglia e lavoro siano valori non alternativi. Per questo sono allo studio nuove misure e nuovi incentivi all'occupazione e all'imprenditorialità, soprattutto femminile". Un passaggio importante ha riguardato anche la sicurezza sul lavoro: "Voglio ribadire in modo inequivocabile il nostro impegno su questo tema. Ancora troppi e troppo gravi sono gli incidenti che si verificano in Italia e in Lombardia".