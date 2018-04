Def, Fassina (Leu): urgente svolta politica economica

Roma, 26 apr. - "Lo scenario 'tendenziale' del Def, approvato oggi dal governo Gentiloni, conferma la necessità e l'urgenza di una svolta di politica economica. A differenza di quanto si continua a raccontare, la ripresa italiana è stata alimentata dalla Bce e rimane a metà della media dell'eurozona". Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e uguali, componente della commissione speciale di Montecitorio.

"L'agenda liberista delle cosiddette 'riforme strutturali', dal Jobs Act ai tagli a sanità e scuola, va sostituita - aggiunge - da un programma pluriennale keynesiano che faccia ripartire gli investimenti pubblici, lasciati dai governi Renzi-Gentiloni al livello più basso della storia dell'Italia Repubblicana, in particolare nel Mezzogiorno".

"Gli obiettivi programmatici sull'indebitamento netto, previsti nello scenario tendenziale - prosegue Fassina - vanno significativamente innalzati, in quanto la loro conferma condannerebbe l'economia italiana alla recessione, a livelli di disoccupazione inaccettabili e a occupazione sempre più precaria e sottopagata, tanto più in un quadro di attenuazione della politica monetaria espansiva".

"È necessario disinnescare le clausole di aumento dell'Iva senza tagli di spese e dedicare almeno un punto di Pil all'anno al finanziamento in deficit di un piano triennale di investimenti pubblici in piccole opere. Speriamo che i cosiddetti vincitori delle elezioni siano coerenti con le promesse elettorali nelle risoluzioni per l'approvazione del Def", conclude l'esponente di Leu.