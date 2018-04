Palazzo Pirelli, luglio e agosto porte aperte a ragazzi oratori

Milano, 26 apr. - Dopo il successo delle visite scolastiche a Palazzo Pirelli, iniziativa che chiuderà l`anno scolastico 2017/2018 con oltre seimila studenti ospiti, torna la proposta per i giovani degli oratori e dei centri estivi. L`iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia, prenderà il via a partire da giugno fino alla fine di luglio. Durante la pausa estiva, il Pirellone aprirà le porte ai ragazzi per due ore d`incontro con funzionari e rappresentanti del Consiglio regionale. Un`occasione per confrontarsi sui temi della responsabilità e della partecipazione, in continuità con il motto scelto quest`anno dalla Pastorale giovanile - Fondazione oratori milanesi (FOM) per gli incontri estivi, che mette al centro "l`agire dell`uomo".

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì (in quest`ultimo caso, solo mattina) i gruppi, per un massimo di 100 persone, saranno accolti in Aula consiliare dai funzionari e dopo una breve spiegazione parteciperanno a una simulazione di voto interattiva e divertente, un mini percorso educativo su parole chiave quali democrazia e libertà.

Seguirà la visita all`interno di Palazzo Pirelli, capolavoro dell`architettura del `900, con l`ascesa al Piano della Memoria, (26° piano) luogo dell`incidente aereo del 2002, oppure, a seconda delle disponibilità, al Belvedere del 31° piano. Da lì i giovani ospiti potranno spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell`Assemblea legislativa della Lombardia.

Le visite sono gratuite: per prenotare occorre seguire le semplici indicazioni che si trovano sulla pagina del sito istituzionale del Consiglio regionale: http://www.consiglio.regione.lombardia.it/Servizi/URP/visite (sezione Visite di gruppi organizzati), oppure mettendosi in contatto con l`Ufficio relazioni con il pubblico via mail: urp@consiglio.regione.lombardia.it o telefonando al numero 02.6748777.

L`iniziativa si presenta come un'opportunità per i giovani per ampliare la loro proposta formativa a 360 gradi, accanto alle relazioni sociali, all`attività sportiva e alla formazione personale.