Governo, Fassino: confronto con M5s senza abiure nè pregiudizi

Roma, 26 apr. - "Sarà la nostra direzione a valutare se e come il PD debba andare al confronto con i 5 Stelle. Se ci sarà confronto, dovrà essere senza abiure e senza pregiudizi. Nessuno di noi può rinunciare alle battaglie fatte in questi anni, certo. Noi rivendichiamo il nostro impegno: dalle politiche per il lavoro e per le imprese introdotte, alle leggi sui diritti civili, alle scelte sociali e per le famiglie, alla scuola, al governo dell'immigrazione. E di certo ci sono temi irrinunciabili per noi: scelta europeista del paese, democrazia rappresentativa, equità e lotta alle diseguaglianze. Quello su cui tutti dovremmo ragionare è come fare meglio e di più oggi per corrispondere alle aspettative del Paese". E' quanto afferma Piero Fassino.