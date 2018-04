New York, 26 apr. - Il governatore repubblicano Doug Ducey ha dichiarato di non capire le ragioni della protesta, visto che ha già presentato un piano per un aumento del 20% dei salari entro il 2021.

I sindacati hanno però bocciato il piano, visto che i costi sarebbero sostenuti tagliando i fondi ad altri programmi statali.