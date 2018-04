Usa: professori in sciopero in Arizona per salari più alti

New York, 26 apr. - Decine di migliaia di professori sono in sciopero in Arizona, negli Stati Uniti, per chiedere salari più alti e maggiori fondi per le scuole. Circa 840.000 giovani subiranno le conseguenze dello sciopero, in uno Stato dove ci sono oltre 1,1 milioni di studenti, secondo le stime dell'Arizona Republic: resteranno infatti chiuse almeno 101 scuole.

Il salario iniziale medio per un professore in Arizona per il 2016-17 era di 34.068 dollari, secondo i dati della National Education Association; a livello nazionale, era di 38.617 dollari. Tra i 30.000 e i 50.000 insegnanti sono attesi oggi a una manifestazione a Phoenix, davanti al Parlamento statale. Proteste simili si sono già verificate in West Virginia e Oklahoma. (Segue)