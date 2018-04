Spagna, "branco" accusato abusi sessuali, non di stupro: proteste -2

Madrid, 26 apr. - Uno degli accusati è un membro della Guardia Civil, attualmente sospeso dal servizio, un altro ha fatto parte dell'esercito. Diversi sono sostenitori "ultrà" del Siviglia. La corte li ha anche condannati al pagamento complessivo di 50.000 euro di risarcimento.

La pubblica accusa aveva chiesto 22 anni e 10 mesi di reclusione per ognuno dei cinque imputati e 100.000 euro di risarcimento totale. Gli imputati, arrestati il giorno dopo gli eventi, sono in custodia da allora. I loro avvocati avevano sostenuto che la 18enne fosse stata consenziente, dal momento che nel filmato non si sentiva mai dire "no". Posizione che ha scatenato un'ondata di proteste in Spagna, con lo slogan "io, sì, ti credo".