Tajani in Fvg incontra esponenti Udcin liste Forza Italia

Roma, 26 apr. - Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha incontrato in Friuli Venezia Giulia alcuni esponenti dell'Udc candidati nella lista di Forza Italia.

L'Udc presenta alle elezioni regionali, Roberto Sabbadini e Marisol Calligaro per il collegio di Udine, Nicola Callegari per il collegio di Pordenone, Paolo Urbani per il collegio di Tolmezzo. Alle comunali di Udine, Mirko Bortolin e Giovanni Govetto.

"La presenza dei candidati dell'Udc è un segnale importante nella direzione di una collaborazione proficua con Forza Italia, come accade al Parlamento Europeo e come è accaduto al Senato, in cui insieme abbiamo dato vita al primo gruppo del centrodestra". Lo dichiara il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

"L'anima popolare del centrodestra - prosegue il Presidente - intende rivendicare un ruolo importante all'interno della coalizione, come dimostrato dai risultati in Molise. C'è voglia di avere riferimenti cristiani e liberali da parte dei cittadini e sono sicuro che anche in FVG verrà premiata la lista di FI che si ispira ai valori del popolarismo europeo, rinforzata dalla presenza dei candidati dell'Udc".