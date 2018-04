Alitalia, Lufthansa: ci interessa, ma prima va ristrutturata -2

Roma, 26 apr. - Se l'operazione Alitalia non andasse in porto, Lufthansa potrebbe valutare l'opportunità di espandere Air Dolomiti o le altre compagnie del gruppo interessate al mercato italiano. "Chiaramente - ha detto Svensson - ingrandire Air Dolomiti e tutte le opportunità per le compagnie aeree per avere più piattaforme commerciali in Italia è un fattore importante. Si tratta di un mercato molto importante per noi. Assolutamente è una cosa su cui ragioneremo".

Lufthansa ha chiuso il primo trimestre con una perdita netta di 57 milioni, in riduzione rispetto al rosso di 68 milioni di gennaio-marzo del 2017. I ricavi sono stati pari a 7,64 miliardi, in leggera diminuzione dello 0,7%, mentre l'Ebit adjusted è migliorato del 4% a quota 26 milioni.