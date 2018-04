Governo, Lo Giudice (Pd): equilibrata la posizione di Martina

Roma, 26 apr. - "Maurizio Martina ha espresso una posizione equilibrata e condivisibile a seguito dell'incontro con il presidente incaricato Roberto Fico. Le precondizioni per sedersi a un tavolo con il M5S oggi ci sono, create dal fallimento dell'ipotesi di un "governo dei vincitori" e dalla chiusura della trattativa fra Lega e M5S". Lo afferma in una nota Sergio Lo Giudice, componente della direzione nazionale Pd e portavoce di ReteDem.

"Questo nuovo fatto politico - aggiunge - fa chiarezza su un equivoco di queste settimane: in un sistema proporzionale, che piaccia o no, non ci sono vincitori assoluti, se non con il 51% dei voti, e quel che fa la differenza è la capacità della politica di creare una maggioranza che governi. Se ci sono adesso le condizioni concrete per realizzare un governo insieme al M5S lo potrà stabilire solo l'avvio di un confronto. Sull'apertura di un processo di dialogo, e non su un secco sì o no a un governo Pd- M5S, dovrà confrontarsi la direzione del 3 maggio. Dipenderà da tutti noi che quell'appuntamento sia un momento di discussione politica e non una conta fra tifoserie. E sarebbe ben strano che un partito di governo, il cui interesse è l'interesse dell'Italia, stoppasse sul nascere un percorso di confronto".

"Il cui esito - osserva - non potrà certo essere la nascita di un'alleanza politica organica fra due forze così diverse, ma un accordo su alcuni contenuti comuni, per dare un governo al Paese e affrontare le prossime scadenze in condizioni di stabilità. D'altra parte, costringere il M5S dentro una cornice programmatica epurata dai frequenti scivolamenti a destra di quel movimento sarebbe in sé un buon servizio per il paese", conclude.