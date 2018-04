Def, sostanziale pareggio di bilancio nel 2020

Roma, 26 apr. - L'Italia raggiungerà un sostanziale pareggio di bilancio nel 2020. E' quanto indica il Def approvato oggi dal consiglio dei ministri.

Per l'anno in corso l`indebitamento netto tendenziale è stimato all`1,6% e "riflette un`accelerazione del processo di riduzione del deficit e un aggiustamento strutturale dello 0,1 per cento".

La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni successivi porterà al conseguimento di un sostanziale pareggio di bilancio nel 2020-2021 e all`accelerazione del processo di riduzione del rapporto debito/Pil, che si porterebbe al 122 per cento del PIL nel 2021.

Il Def rileva che i saldi di bilancio previsti per il 2019 e il 2020 sono leggermente migliori rispetto a quanto proiettato nella Nota di Aggiornamento del DEF del settembre scorso. L`indebitamento netto scenderebbe infatti allo 0,8 per cento del Pil nel 2019 e sarebbe seguito dal pareggio di bilancio nel 2020 e da un surplus dello 0,2 per cento del PIL nel 2021.