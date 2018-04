Terrorismo, Gasparri: ancora una minaccia arrivata dal mare

Roma, 26 apr. - "Ancora un potenziale terrorista arrivato dal mare. Questo ci dice la vicenda dell'immigrato del Gambia sbarcato a Messina e pronto a colpire in Italia secondo le indicazioni del fondamentalismo jihadista. Siamo senza governo, senza controlli e nel passato le politiche sbagliate della sinistra ci hanno riempito di clandestini che, nella migliore delle ipotesi rappresentano un costo enorme per l'Italia e un elemento di disordine nelle nostre città, nella peggiore delle ipotesi dei potenziai assassini della porta accanto. Basta immigrazione, basta sbarchi, serve un governo di centrodestra per cacciare dall'Italia subito centinaia di migliaia di stranieri che non hanno alcun diritto di rimanere qui". Lo dichiara in un nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.