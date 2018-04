Roma, 26 apr. - "Non c'è nessuna frizione all'interno della coalizione che, al contrario, è solida e lavora per dare un governo al Paese partendo proprio dal voto degli elettori. Un governo M5s-Pd non sarebbe in grado di dare le risposte che chiedono i cittadini, e che solo il centrodestra unito è in grado di dare". Lo ha detto, ai microfoni del Tg1, la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli.