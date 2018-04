Roma, 26 apr. - "Era arrivato con un barcone in Sicilia lo scorso anno, aveva chiesto asilo in Italia. In realtà l'immigrato del Gambia arrestato oggi a Licola (Napoli) aveva giurato fedeltà a Daesh e progettava un attentato nel nostro Paese: doveva lanciarsi con un'auto sulla folla. Servono fatti concreti! Non abbassare la guardia". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.