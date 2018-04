Def, Bernini: è piatto e senza prospettiva. Serve subito governo

Roma, 26 apr. - "L'approvazione del Def da parte del governo Gentiloni prova ancora una volta che lo stallo politico non può protrarsi oltre. Con i nostri fondamentali economici deboli, è davvero impensabile immaginare che un documento economico piatto, irrilevante e senza prospettiva come quello approvato oggi dal Consiglio dei ministri possa affrontare i veri problemi che affliggono il Paese". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Lo deve fare invece, come è di tutta evidenza, un governo pienamente legittimato dagli elettori e quindi - aggiunge - formato essenzialmente dal centrodestra arrivato primo al voto del 4 marzo. Chi come il M5S agita grandi promesse e poi paralizza l'Italia da oltre 50 giorni con politiche doppio forniste degne della più stantia politica delle poltrone e dei privilegi, sta dimostrando ogni giorno di più di non essere in grado di assumere responsabilità di governo".