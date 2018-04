Salvini: io leader di tutto centrodestra, garante no insulti

Roma, 26 apr. - Quando Renzi e Di Maio "avranno finito il loro amoreggiamento, se gli andasse male, cosa che penso, io ci sono, se vogliono bussare alla porta del leader di centrodestra per parlare di programmi, quelli veri non quelli che cambiano". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando la Camera prima di partire per il Friuli Venezia Giulia.

"Come rappresentante di tutto il centrodestra mi faccio garante del fatto che qualcuno nella coalizione la smetta di insultare, io voglio cominciare a lavorare", aggiunge.

"Voglio - insiste - dare un governo che rappresenti il voto degli italiani e farlo in fretta. E' un mese e mezzo che ripeto testardamente le stesse cose. Io non chiudo in faccia la porta a nessuno. Non ho forni o panini da offrire. Non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti".