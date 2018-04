Russiagate, Trump: non ho interferito, ma potrei cambiare idea

New York, 26 apr. - Il presidente Donald Trump ha detto di aver evitato di interferire nelle indagini del procuratore speciale, Robert Mueller, sulle possibili collusioni tra la Russia e il suo staff elettorale per le scorse elezioni presidenziali statunitensi, "ma potrei cambiare idea, a un certo punto".

Il presidente ha detto, in un'intervista al programma 'Fox & Friends', che ha cercato di stare lontano dal dipartimento di Giustizia, "ma a un certo punto non lo farò". L'indagine è una "disgrazia assoluta".

"Non c'è stata alcuna collusione tra me e i russi, nessuno è stato più duro di me nei confronti della Russia" ha detto Trump, con toni accesi, durante l'intervista telefonica. Le sue parole sembrano voler far intendere che potrebbe decidere di licenziare Mueller.