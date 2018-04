Presidente della regione Puntland: "Mogadiscio non è la Somalia"

Roma, 26 apr. - "La Somalia non è Mogadiscio e Mogadiscio non è la Somalia": è quanto ha detto oggi a Dubai il presidente della regione somala Puntland, Abdiwali Ali Mohamed 'Gaas', al termine di una visita di cinque giorni negli Emirati arabi uniti. Parlando alla stampa, Mohamed ha difeso con queste parole l'accordo firmato lo scorso anno con l'azienda emiratina P&O Ports-a ports per lo sviluppo del porto di Bosaso, dopo che il governo somalo ha dichiarato nullo lo scorso marzo un'intesa analoga raggiunta dal colosso di Dubai Dp World con la regione Somaliland per lo sviluppo del porto di Berbera.

(segue)