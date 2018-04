Mosca, 26 apr. - "Io non direi che l`Iran minaccia la stabilità mondiale. Io direi che la stabilità viene minacciata da altri paesi e i risultati si vedono: dalla Siria alla Libia". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, mettendo in risalto che "i nostri partner occidentali continuano a cambiare posizione: è un po` come con i prestigiatori, quando si consiglia di seguire sempre il movimento delle mani".