Governo, Salvini: spero finisca telenovela M5s-Pd. Io ci sono

Roma, 26 apr. - "Non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti, ancora per qualche giorno andrà avanti la telenovela Renzi-Di Maio, speriamo che non duri troppo. Secondo me sarebbe un governo irrispettoso per gli elettori di questi due partiti e per gli italiani in generale". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando la Camera prima di partire per il Friuli Venezia Giulia.

Quando Renzi e Di Maio "avranno finito il loro amoreggiamento, se gli andasse male, cosa che penso, io ci sono", aggiunge.