Fi: Campania, per reddito cittadinanza 1 mln debito fuori bilancio

Napoli, 26 apr. - E' di un milione di euro il debito fuori bilancio che la Regione Campania si trova ad affrontare a fronte della misura di "reddito di cittadinanza" introdotta nel 2004 dalla prima giunta Bassolino e abrogata nella scorsa consiliatura dal governatore di centrodestra Stefano Caldoro. Lo rende noto l'esponente di Fi Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente della commissione Bilancio. "Arriva oggi in Commissione l'ennesimo debito fuori bilancio, questa volta sul reddito di cittadinanza e per una cifra che sfiora il milione di euro", spiega Russo aggiungendo che "i cittadini campani stanno ancora pagando per una scelta scellerata compiuta dalla Regione nel 2004 e abrogata nel corso della scorsa legislatura".

Il forzista Russo spiega che la ragione per cui ora la misura comporta un debito fuori bilancio di un milione di euro è che "non tutti coloro che avevano i requisiti secondo la legge regionale (reddito annuo inferiore a 5 mila euro) poi sono risultati beneficiari di questa misura assistenzialistica e riparativa" e, invece, "s. i preferì l'erogazione monetaria di 350 euro al mese, l'importo massimo, soltanto per una parte della platea degli aventi diritto". Una decisione, sottolinea il vicepresidente del Consiglio campano, risultata "illegittima, come la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite ha prontamente rilevato già nel 2010 condannando oggi Palazzo Santa Lucia al pagamento delle somme". Di qui un ammonimento ai politici nazionali, pentastellati in primis: "Sarebbe bene che quanti in questi mesi hanno costruito le proprie fortune elettorali sul reddito di cittadinanza - tentando ora di camuffarlo e spacciarlo per una misura temporanea rivolta a chi ha perso il lavoro (che è un'altra cosa e rientra tra gli ammortizzatori sociali) o per salario minimo garantito - impari dagli errori commessi nel passato smettendola di ingannare gli italiani".