Roma, 26 apr. - "Spero che il presidente della Repubblica non permetta che si perda altro tempo". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando la Camera prima di partire per il Friuli Venezia Giulia.

"E' un momento - spiega - in cui gli italiani chiedono alla politica di parlare poco e cominciare a lavorare senza pretendere posti e poltrone. E questo vale per tutti, per i 5stelle, per il centrodestra, per tutti".