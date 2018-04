Bce, Constancio: strumenti non convenzionali ormai sono nel set

Roma, 26 apr. - Gli strumenti non convenzionali come gli acquisti diretti di titoli di Stato o di emittenti private sono ormai diventati parte del normale armamentario della Bce e potranno essere usati, in futuro, se si rendesse necessario. Lo ha affermato il vicepresidente uscente, Vitor Constancio, nella conferenza stampa al termine del consiglio direttivo. Alla sua ultima conferenza stampa è stato interpellato sul futuro della politica monetaria.

"Ho dei dubbi sul fatto che si possa tornare indietro alla semplice vita della politica monetaria anche crisi, con bilanci molto piccoli e un target solo sul mercati dei tassi overnight. Ovviamente come altre Banche centrali dobbiamo iniziare a normalizzare e a pensare al futuro, ma la prima cosa da ricordare - ha detto Constancio - è che il set di strumenti non convenzionali fa ormai parte dell'armamentario da usare, se necessario"

"Forse dovremo ambiare un po'" per varie ragioni. La prima delle quali è che la stessa la struttura finanziaria "è cambiata molto", ha concluso.