Tributo e battuta Draghi su Constancio: "Dicono che siamo vecchi"

Roma, 26 apr. - "Vitor, ci ha detto che siamo vecchi!". Il presidente della Bce, Mario Draghi, si concede anche una battuta nel passare la parola al suo vice, il portoghese Vitor Constancio, che alla sua ultima conferenza stampa è stato interpellato con una domanda sui cambiamenti generazionali nel direttorio.

Draghi poi ha voluto tributare un grande riconoscimento di stima a Constancio. "Sei stato accanto a me per quasi 7 anni mentre ero presidente. E prima per molti anni siamo stati accanto nel Consiglio, a volte in disaccordo, più spesso d'accordo ma sempre nel massimo rispetto reciproco.

Voglio dirti solo una cosa - ha detto ancora rivolgendosi a Constancio davanti alla platea di giornalisti - penso che tu lo sappia ma te lo voglio dire pubblicamente davanti tutti gli amici. Sei stato una presenza fondamentale nel Consiglio e nel Comitato esecutivo. Fondamentale - ha insistito Draghi - nel prendere le decisioni chiave. Il ricordo dei tuoi consigli e la forza dei tuoi argomenti ci accompagnerà sempre".

Infine Draghi ha augurato il benvenuto allo spagnolo Luis De Guindos, che debutterà come vicepresidente dopo Constancio.