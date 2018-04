Mulè (Fi): Pd-M5s sarebbe governo dei pataccari, umilia voto

Roma, 26 apr. - "Ai perdenti delle elezioni del 4 marzo che nel nome della più volgare tradizione trasformista tentano di dar vita al 'governo dei pataccari' che significherebbe l'umiliazione della volontà popolare, vorremmo ricordare che - come denunciavano loro stessi a gran voce fino a poche ore fa - l'Italia pretende un esecutivo con urgenza. Ci sarebbero infatti alcune cosucce di cui occuparsi con la massima sollecitudine perché incidono direttamente sulla vita degli italiani". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi di Camera e Senato.

Per l'esponente azzurro "l'apertura a giorni alterni dei forni da parte dei 5Stelle - un giorno col Pd, un altro con la Lega - ha invece portato a una paralisi inconcepibile del sistema. A questa mortificazione dilettantesca della politica e delle sue istituzioni che mira unicamente ad occupare poltrone e posti di potere da' ora il suo fondamentale contributo il Partito democratico, che si scopre essere stato in gita fino ad oggi. Solo il 3 maggio - continua -, cioè tra una settimana, si riuniranno infatti i dirigenti democratici per verificare unicamente se esistono, come ha dichiarato il senatore Pd Andrea Marcucci, 'le condizioni minime per metterci a sedere e far partire una discussione che poi vedremo dove approderà'. Avanti così ed arriveremo a Natale".

Mulè sottolinea come "la proiezione di questo indigeribile cinepanettone fuori stagione che ci costringono a guardare i volponi del Pd e gli apprendisti dei 5Stelle deve finire immediatamente. La politica di girarsi i pollici e del tradimento del mandato elettorale li trova compatti e fin da subito mostra di che cosa sarebbero capaci nel caso dovessero calpestare la volontà popolare: il nulla assoluto. Sappiano i pretendenti al 'governo dei pataccari' che, di sicuro, noi non saremo spettatori: il centrodestra - conclude - ha vinto le elezioni ed è l'unica coalizione legittimata a governare e per questo pretenderà che non si consumi l'ennesimo golpe dolce contro il voto liberamente espresso dagli italiani".