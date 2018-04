Israele: attaccheremo Iran se prova a creare base militare... -3

Gerusalemme, 26 apr. - "Non posso sopportare quando vedo l'Iran farlo vicino al Golan e quando sostiene Hezbollah in Siria e in Libano, e cerca di allestire una base in Siria per attaccare Israele", ha proseguito il ministro della Difesa israealiano, aggiungendo che "ogni sito in cui vediamo un tentativo iraniano di ottenere una base militare in Siria sarà colpito. Non lasceremo che accada a prescindere dal prezzo da pagare".

Il 9 aprile, ci furono sette iraniani tra le quattordici vittime in un raid contro una base aerea T-4 in Siria; attacco di cui Iran e Russia - alleate del regime - accusarono Israele. Lo stato ebraico non ha mai ammesso o smentito la sua responsabilità, ma ha ripetutamente indicato di non poter accettare che l'Iran si stabilisca militarmente in Siria.

(fonte AFP)