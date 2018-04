Israele: attaccheremo Iran se prova a creare base militare... -2

Gerusalemme, 26 apr. - Dichiarazioni che arrivano in concomitanza con la visita di Lieberman a Washington per un incontro con il consigliere della Sicurezza nazionale americano, John Bolton, e altre autorità per discutere quella che il suo ufficio ha definito "l'espansione" dell'Iran in Medio Oriente.

"Noi non interveniamo nel conflitto, non combattiamo laggiù, ma l'Iran sta cercando di allestire basi e attaccarci da laggiù con armi sofisticate che porta con sé", ha dichiarato Lieberman alludendo alla vicina Siria.(Segue)