New York, 26 apr. - Il summit tra i due leader è atteso entro la metà di giugno. Il presidente ha poi rivelato che Mike Pompeo, capo della Cia e presto nuovo segretario di Stato, "non aveva in programma" di incontrare Kim durante il suo viaggio in Corea del Nord e che il loro faccia a faccia è stato organizzato "quando era già lì".

L'incontro tra Pompeo e Kim "è durato più di un'ora" e il capo della Cia ha incontrato anche i vertici dell'intelligence nordcoreana, ha aggiunto Trump.