Alitalia, Lufthansa: ci interessa, ma prima va ristrutturata

Roma, 26 apr. - Lufthansa è interessata ad acquisire Alitalia ma soltanto se la compagnia italiana sarà prima ristrutturata. Lo ha affermato il direttore finanziario del gruppo tedesco Ulrik Svensson, secondo cui "l'Italia è un mercato molto importante. Per noi è il secondo mercato importante dopo gli Stati Uniti. Ma il modo in cui si presenta oggi Alitalia non ci interessa affatto".

"Abbiamo consegnato agli italiani - ha spiegato il Cfo di Lufthansa - un concept paper su come una compagnia aerea completamente ristrutturata potrebbe apparire in termini di dimensioni, costi, destinazioni e così via. Ma questa ristrutturazione dovrà essere fatta dagli italiani. Non lo faremmo come nuovo azionista. Quindi ci sono molte condizioni - ha sottolineato - il che fondamentalmente significa che prima deve essere ristrutturata. Dunque al momento di base c'è solo la proposta di un concept, che non è un'offerta".

"Questo concept - ha aggiunto Svensson in una conference call con gli analisti finanziari - dovrà essere valutato dalle autorità italiane. Ma non c'è ancora un governo in carica. Penso che ci vorrà molto tempo prima che si verifichi qualcosa da quella parte. Ma non siamo interessati ad Alitalia così com'è oggi".