Corsera, Cairo: non in vista nuove edizioni locali ma ci pensiamo

Milano, 26 apr. - Dopo il dorso di Torino, non sono in vista al momento uscite di altre edizioni locali del Corriere della Sera, ma è un tema su cui il gruppo continua a ragionare. "No, al momento no. Stiamo ragionando, ne abbiamo già molte. Abbiamo Bergamo, Brescia, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Trento, Bolzano, Milano, i dorsi veneti, la Puglia, Bologna. Ragioniamo su Friuli Venezia Giulia", ha spiegato il presidente e Ad di Rcs Mediagroup Urbano Cairo.

"Riteniamo - ha proseguito - che sia molto importante da un lato l'autonomia e l'autorevolezza come quotidiano nazionale ma anche una presenza sul territorio, dove ci sono le notizie che la gente vuole sapere. E' un'attività nella quale crediamo moltissimo e sulla quale stiamo investendo molto, ma per ora non c'è una data fissata per una nuova uscita. Però certamente stiamo pensandoci".