Alitalia, Capone (Ugl):priorità stringere trattativa con Lufthansa

Roma, 26 apr. - "Senza un Governo con pieni poteri è difficile poter negoziare le sorti di Alitalia, visto che siamo di fronte a tre proposte di vendita, una delle quali proviene da Lufthansa". Lo dice Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl.

"E' una fase di negoziazione delicata - prosegue - per cui nonostante il prolungamento dei termini per la restituzione del prestito e per la cessione della compagnia, è necessario l`intervento del nuovo esecutivo per poter affrontare in maniera più efficace la mediazione. E' quindi evidente che per limitare i danni, occorre una trattativa sindacale volta a salvare l`occupazione nella sua integrità, valutando un acquirente che possa garantire solidità e continuità ad Alitalia e ai suoi dipendenti".

Il sindacalista sottolinea inoltre che "l`Italia è un mercato molto appetibile per tutti i potenziali acquirenti ma non possiamo dimenticare che Alitalia rappresenta un asset strategico per il sistema Paese. Va mantenuta la sua interezza operativa e soprattutto vanno tutelati gli 11.600 dipendenti".