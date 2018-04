Wind Tre sceglie Ericsson per virtualizzare Core Network

Roma, 26 apr. - Ericsson è stata scelta da Wind Tre per virtualizzare la sua Core Network come parte dell`evoluzione dell`operatore italiano verso il 5G. La trasformazione permetterà a Wind Tre di fornire, in modo più snello, servizi ai propri clienti utilizzando sia l`accesso fisso sia quello mobile e di migliorare la gestione quotidiana delle attività. I clienti di Wind Tre trarranno vantaggio dalle applicazioni di core network di Ericsson e dall`infrastruttura NFVi (Network Functions Virtualization Infrastructure) che consente una rapida introduzione di nuove soluzioni e una completa continuità del servizio.

Il contratto, della durata di 5 anni, partirà dal secondo trimestre 2018 e prevede la realizzazione di un progetto per implementare una rete core virtualizzata con capacità di orchestrazione in accordo alle prescrizioni del progetto open source NFV Management and Orchestration (MANO) dell`European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Ericsson fornirà aggiornamenti e aumenti di capacità sulla rete fisica esistente per garantire la piena interoperabilità con la nuova rete. Benoit Hanssen, CTO di Wind Tre, afferma: "Questo è un altro grande passo nel percorso che Wind Tre sta intraprendendo per fornire una rete di migliore qualità e servizi di valore ai nostri clienti. Ci stiamo trasformando per essere pronti alla rivoluzione digitale che il 5G e l`Internet of Things (IoT) determineranno. Siamo lieti di collaborare con Ericsson su questo importante accordo che garantisce una approfondita conoscenza della tecnologia esistente e sarà in grado di realizzare una rete virtualizzata all`avanguardia".

Federico Rigoni, Amministratore delegato di Ericsson in Italia, commenta: "Il nuovo accordo di lungo periodo per la fornitura di servizi e tecnologie delle reti Core di Wind Tre è un`ulteriore conferma della fiducia accordata dal nostro partner nei confronti di Ericsson e dei livelli assoluti in termini di efficienza, sicurezza e intelligenza che sono in grado di mettere a disposizione i nostri servizi e tecnologie innovative in Italia. Il deal rappresenta un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo delle reti del nostro paese verso il 5G, così come per lo sviluppo dell`intero sistema economico italiano, che corre anche attraverso gli importanti investimenti in atto nell`ambito delle infrastrutture mobili".