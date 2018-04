Tim, Asati: il 4 maggio far emergere Elliott per public company

Roma, 26 apr. - "L`assemblea del 4 maggio 2018 è un appuntamento fondamentale per far emergere Elliott e per numerosi diversi aspetti, per avviare un percorso verso una vera public company". Lo scrive in una nota l'associazione dei piccoli azionisti di Tim, Asati.

Secondo Asati l'assemblea facendo emergere Elliott "sarà fondamentale per una significativa riduzione del debito, per migliorare il rapporto debito/ebitda, per la distribuzione dei dividendi a partire dal bilancio 2018, per ricostruire un rapporto con i piccoli azionisti, per sperare in una partecipazione più importante nel capitale Tim da parte di Cdp, per realizzare la NetCO, una rete unica con Open Fiber per evitare diseconomie, con il controllo di Tim (ad esempio il 51% nei primi anni e poi massimo fino al 40%) e con le sue professionalità al servizio dello sviluppo del Paese".

"Siamo fiduciosi che questo scenario potrà determinare un sostanziale mantenimento del perimetro della forza lavoro anche attraverso reali politiche di internalizzazione che determineranno, ne sono certo, un`eccellenza della qualità espressa", conclude Asati.