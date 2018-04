Mosca: Usa hanno sequestrato a Seattle quello che è nostro

Mosca, 26 apr. - Sul consolato russo a Seattle "siete tutti testimoni che si tratta di un sequestro da parte delle autorità Usa, dal momento che le autorità russe avevano versato del denaro per quello che si chiama proprietà diplomatica". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, mettendo in risalto che gli Usa hanno già "sequestrato 6 proprietà" russe. "Le autorità americane avevano già più volte consigliato elegantemente di vendere le proprietà e ci avevano proposto di aiutarci: bizzarro", ha detto Zakharova, per poi mostrare come le porte del consolato di Seattle siano state forzate.

Ieri sui social sono state diffuse immagini che mostrano le autorità Usa fare irruzione nel consolato, già abbandonato dai russi. I funzionari americani hanno aperto i cancelli, coperti da un telo blu, per non essere inquadrati.