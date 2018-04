Draghi: capire natura frenata I trim cruciale su future decisioni

Roma, 26 apr. - Capire quale sia la natura del rallentamento della crescita nel primo trimestre sarà determinante sulle future decisioni di politica monetaria della Bce. Lo ha spiegato il presidente Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo.

Draghi rispondeva a chi gli chiedeva perché, ad oggi, come rivelato dallo stesso presidente, il direttorio non abbia ancora discusso cosa fare dopo la fine di settembre, attuale termine del piano di acquisti di titoli.

"La domanda è legittima - ha detto - la ragione per cui non abbiamo discusso la linea monetaria è che gli sviluppi della prima parte dell'anno sono molto importanti per la discussione sul cosa fare nel dopo. Dobbiamo capire esattamente se il contesto è di un rallentamento temporaneo o no. Se ci sta un problema di approvvigionamento o di domanda. Dobbiamo capire se è l'inizio di un declino più significativo della crescita o se invece è la normalizzazione dopo un protratto periodo di forte crescita".