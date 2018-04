Terrorismo, Cattaneo: Italia inerme su flussi incontrollati migranti

Roma, 26 apr. - "L'emergenza immigrazione è un problema enorme e l'Italia, condizionata da un'impasse politica-istituzionale, appare inerme di fronte al pericolo che corriamo con flussi migratori incontrollati che traghettano nel nostro Paese non solo disperati ma anche terroristi. L'arresto a Napoli di un immigrato del Gambia che ha spiegato di aver ricevuto disposizioni per lanciare un'auto contro la folla, è solo la punta di un iceberg che non possiamo più schivare". Lo afferma il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che aggiunge: "A chi ancora rimanda il problema nascondendosi dietro a crisi umanitarie e buonismo, rispondiamo fermamente che non siamo più disposti ad accettare arrivi incontrollati e indiscriminati. Le recenti dichiarazioni di David Beasley, direttore esecutivo del World Food Programme, che dichiara 'IS fomenta nuova ondata verso l'Europa' dovrebbero far pensare. Si rifletta con amor di Patria e non per mero posizionamento ideologico. I cittadini non meritano di correre questo pericolo".