Roma, 26 apr. - Le possibilità, ha sottolineato Marchionne, di restare al comando di Fca dopo il 2019 sono "tra zero e nessuna". Una risposta perentoria alla domanda di un analista che gli chiedeva di mantenere la guida di Fiat Chrysler, almeno per un po' di tempo, in questa delicata fase di transizione per il gruppo automobilistico.