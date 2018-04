Editoria, Cairo: poco spazio consolidamento se non cambia legge

Milano, 26 apr. - A meno che non cambi la legge, il presidente di Rcs Mediagroup Urbano Cairo non vede grandi spazi di ulteriore consolidamento nel settore editoriale, dato che i maggiori gruppi sono già vicini ai limiti di concentrazione consentiti dall'attuale normativa.

"Noi abbiamo dei limiti essendo già al 16,5% di quota di mercato e non possiamo salire, se non grazie alla crescita interna. Gli altri già a livelli importanti. Gedi è al 19% circa".

"Non so se siano possibili ulteriori aggregazioni. E' evidente che potrebbero esserci altre concentrazioni ma non so dire quali, perchè alcuni si sono già concentrati. Non so se Qn Poligrafici abbia spazio per crescere ancora. Forse Caltagirone, ma anche loro sono già livelli importanti. Quindi non vedo tante possibilità di altre concentrazioni. A meno che non cambi la legge e non mi sembra che questo sia in programma", ha dichiarato.