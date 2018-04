Milano, 26 apr. - Il presidente e Ad di Rcs Mediagroup, Urbano Cairo, non ha commentato la designazione di Laura Cioli (ex Ad del gruppo di via Solferino nella passata gestione) alla guida del gruppo concorrente Gedi. "Bene per loro. Non mi metto certo a commentare le nomine che fa l'Espresso", ha affermato Cairo a margine dell'assemblea di Rcs.