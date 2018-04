Mosca:a Gb su attacchi chimici sarebbe da "Venite qua e spiegateci"

Mosca, 26 apr. - A chi un giorno ci disse "zitti e andatevene" bisognerebbe oggi rispondere "venite qua e spiegateci". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in riferimento ai presunti attacchi chimici in Siria, sui quali Mosca torna a sottolineare che non sono state trovate prove.

Parlando a Bristol il 15 marzo scorso, il ministro della Difesa britannico Gavin Williamson aveva commentato ciò che la Russia avrebbe potuto fare in rappresaglia all'espulsione di 23 diplomatici russi dal Regno Unito. "La Russia dovrebbe andarsene e dovrebbe stare zitta. Ma sarebbe sbagliato giudicare a priori", aveva detto.