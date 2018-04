Def, Brunetta: da Fi risoluzione per stop ad aumento iva -2

Roma, 26 apr. - "Prendiamo atto - insiste Brunetta - che il Def presentato dal Governo contiene, purtroppo, l'aumento delle aliquote IVA a partire dal prossimo gennaio, per effetto delle clausole di salvaguardia attualmente in vigore. Non avendo il Governo presentato il quadro programmatico, la Commissione Europea dovrà esprimere il proprio giudizio sui saldi presentati nel quadro a legislazione vigente, con il rischio che esprima su questi un parere favorevole che difficilmente potrà poi cambiare il prossimo autunno, quando il quadro programmatico della Nota di Aggiornamento al DEF conterrà le coperture necessarie per sterilizzare le clausole. Se, infatti, il quadro macroeconomico dell'economia italiana dovesse peggiorare, come la maggior parte degli analisti ormai prevedono, ci sarebbero meno spazi per poter evitare l'aumento".

"Per questi motivi, Forza Italia farà la sua parte in Parlamento, presentando una risoluzione che impegni il Governo a trovare nel più breve tempo possibile le risorse necessarie per scongiurare l'aumento dell'IVA e per fare in modo che Bruxelles possa esprimere le proprie osservazioni anche tenendo in considerazione le proposte contenute nella risoluzione presentata", conclude.