Def, Brunetta: da Fi risoluzione per stop ad aumento iva

Roma, 26 apr. - "Il Governo Gentiloni ha finalmente dato il via libera al tanto atteso Documento di Economia e Finanza. Dopo le ripetute sollecitazioni e richieste fatte al ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, il testo può finalmente approdare, ci auguriamo già entro stasera, alla presidenza delle due Camere, per essere analizzato dalle apposite Commissioni e per fare in modo che i gruppi parlamentari possano presentare le loro risoluzioni". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Purtroppo, il tempo a disposizione dei parlamentari - aggiunge - sarà molto limitato, visto il ritardo con il quale il Governo ha licenziato il testo, ben 16 giorni dopo la scadenza stabilita dalla legge di contabilità e a sole poche ore dalla scadenza per l'invio dello stesso alla Commissione Europea, che su questo testo formulerà le proprie osservazioni nel mese di maggio. Dal momento che, come affermato dallo stesso presidente del Consiglio Paolo Gentiloni durante la conferenza stampa, il Consiglio dei ministri si è limitato a presentare un DEF a 'politiche invariate', lasciando la responsabilità della scrittura del quadro programmatico al futuro Esecutivo, non riusciamo proprio a capire il motivo di questo ritardo, dal momento che le stime a legislazione vigente redatte dal Tesoro erano già pronte da diverso tempo".

