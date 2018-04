Governo, Nencini su M5s: Martina riunisca centrosinistra

Roma, 26 apr. - "Non ho motivo di cambiare opinione. Dai 5 Stelle ci divide una visione della politica e, aggiungo, la rapidità trasformista rispetto ai programmi da realizzare". Lo afferma Riccardo Nencini, segretario del Psi, commentando la possibilità di una possibile intesa con il M5S.

Sul coinvolgimento dei partiti della coalizione del centrosinistra nelle trattative di queste ore per la formazione del nuovo governo, aggiunge: "Ciascuno dei partiti della coalizione di centrosinistra valuterà nei propri organi la posizione da assumere". E rivolgendosi al Segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ha aggiunto: "Bisogna convocare la coalizione di centrosinistra per verificare se vi sia una posizione comune. Qualcuno mi spieghi se c'è una ragione per non farlo".