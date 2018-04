Rcs, Cairo: obiettivo dividendo per il prossimo anno -2

Milano, 26 apr. - Al termine dell'assemblea - che oltre ad approvare il bilancio 2017 nella parte straordinaria ha approvato la riduzione del capitale sociale a 270 milioni di euro in parte legata alla copertura delle perdite portate a nuovo e in parte finalizzata a riequilibrare la struttura del patrimonio netto della società tra capitale e riserve - Cairo ha aggiunto che le maggiori riserve potrebbero anche essere impiegate proprio per riportare il dividendo.

"Abbiano rimodellato il patrimonio netto nelle sue componenti: capitale, riserva legale e riserva disponibile che è pari a 87 milioni. Oggi non abbiamo già in mente esattamente cosa fare di questa cifra, ma è una riserva disponibile. Se ci saranno utili buoni, anche per il 2018, questo ci consentirà di fare delle cose. Potrebbe essere anche, perché no, tornare a un dividendo, che manca dal 2009", ha spiegato.

"E' una cosa importante - ha aggiunto - che potrà essere considerata se tutto continuerà ad andare bene".

"Quello del 2017, pari a 71,1 milioni di euro - ha detto ancora - è il miglior utile netto dal 2007. Abbiamo riportato indietro le lancette come minimo al primo gennaio 2018, non è male".