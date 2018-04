Islamabad, 26 apr. - In Pakistan solo i membri dell'Assemblea nazionale possono essere nominati ministri. Khawaja Asif, privato delle funzioni da deputato, deve dunque abbandonare il suo portafoglio ministeriale.

Asif, in passato ministro della Difesa, è stato dichiarato colpevole di non aver denunciato vari permessi di lavoro dei quali disponeva negli Emirati Arabi Uniti, in violazione della legge elettorale pachistana.

(fonte AFP)