Islamabad, 26 apr. - La magistratura del Pakistan ha destituito il ministro degli Esteri, Khawaja Asif, per violazione delle norme elettorali. Si tratta di un nuovo, duro colpo inferto al partito al potere a qualche mese dalle elezioni politiche.

"La persona in questione non aveva i requisiti per candidarsi alle elezioni politiche del 2013", ha affermato l'Alta Corte di Islamabad in un verdetto di oggi, di cui la France Presse ha ottenuto una copia.

