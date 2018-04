Fca, Marchionne: il mio tempo è finito, successore partirà bene

Roma, 26 apr. - Nel 2019 Sergio Marchionne chiuderà la sua esperienza alla guida di Fca dopo 14 anni e il successore avrà "un buon punto di partenza" per cominciare il suo lavoro. Lo ha detto lo stesso Marchionne in una conference call con gli analisti finanziari. "A giugno - ha sottolineato - presenteremo un piano industriale solido e siamo fiduciosi che gli obiettivi previsti per il 2018 saranno raggiunti: per il mio successore sarà un buon punto di partenza".

"La nostra casa è piena di talenti - ha aggiunto l'amministratore delegato di Fiat Chrysler - e dobbiamo dargli spazio. Ogni cosa ha il suo tempo è il mio tempo è finito. Credetemi, faremo la cosa giusta".