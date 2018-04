1 maggio, Cgil: sicurezza sul lavoro vera emergenza nazionale

Roma, 26 apr. - "Nell`era dell`innovazione digitale siamo qui a dover parlare di sicurezza sul lavoro. Questi primi quattro mesi dell`anno sono stati terrificanti, ci sono stati moltissimi infortuni e più di 160 morti sul lavoro. Tutto questo è anacronistico e la sicurezza è una responsabilità che deve interrogare tutti: sindacati, imprese e istituzioni. Per noi la sicurezza sul lavoro è diventata una vera e propria emergenza nazionale". Così il segretario confederale della Cgil, Nino Baseotto, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del concerto del primo maggio, che si terrà a Roma in Piazza San Giovanni, e che avrà come slogan "Sicurezza: il cuore del lavoro".

"Il nostro obiettivo - ha sottolineato - deve essere quello di creare più lavoro, il 32% di disoccupazione giovanile costituisce un macigno insormontabile per permettere al Paese di riprendere la via della crescita e dello sviluppo, ma deve essere lavoro dignitoso e sicuro. Per questo - ha concluso Baseotto - il tema della sicurezza sul lavoro è il tema scelto quest`anno da Cgil, Cisl e Uil per celebrare la festa dei lavoratori, e che sarà al centro delle centinaia di iniziative organizzate dal sindacato confederale su tutto il territorio". Il primo maggio dei sindacati confederali si terrà a Prato, simbolica realtà industriale dove il tema della salute e sicurezza sul lavoro è fortemente sentito.

Prima della manifestazione nazionale a Prato, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil si recheranno al cimitero monumentale di Marcognano situato a Torano, frazione del comune di Carrara, lungo il passo delle Alpi Apuane, dove alle 8 è prevista la deposizione di una corona al monumento ai caduti sul lavoro.