Di Maio: capisco chi dice mai col Pd o con 5S ma c'è opportunità

Roma, 26 apr. - Il Movimento 5 stelle pensa a un possibile accordo di governo per affrontare "tutti i problemi che ci sono da affrontare nell'ambito dell'Unione europea, dialogando con le altre forze politiche europee e dialogando con gli altri Paesi europei". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle, nelle sue dichiarazioni a conclusione dell'incontro fra la delegazione del Movimento 5 stelle e il presidente della Camera Roberto Fico.

"Io capisco - ha aggiunto - chi dice tra i nostri mai col Pd come capisco chi dice tra quelli del Pd mai col M5S. Ma qui non si è mai trattato né di andare con la Lega in passato né di andare col Pd. Qui si sta parlando non di negare le differenze, non di negare le divergenze, profonde differenze per storie politiche, per quello che è stato nel passato, per quello che è oggi nel presente. Qui stiamo cominciando a ragionare in un'ottica che non è semplicemente degli schieramenti. Ma del cominciare a dire che abbiamo una opportunità, di questa diciottesima legislatura".

"Se si riescono a fare le cose bene, se non si riescono a fare si torna al voto", ha concluso Di Maio.