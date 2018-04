Venezia: Camera Commercio e Ca'Foscari Road Map per Digitale...-2

Venezia, 26 apr. - Al servizio di assistenza dei PID verrà affiancata l'attività di formazione, mentoring e iniziative di open innovation previste dall'accordo di programma siglato tra la Camera di Commercio e Ca' Foscari per: avviare un lavoro di analisi del livello tecnologico delle imprese del territorio; sviluppare programmi di formazione intensiva e workshop pratici sull'applicazione delle tecnologie digitali; lanciare progetti pilota nelle singole imprese con il supporto di giovani digitalizzatori; costituire un osservatorio sulla digital transformation nel Nordest.

"La compartecipazione messa in atto con l'Università Cà Foscari in questo progetto testimonia quanto i soggetti pubblici possano svolgere a vantaggio del sistema economico un ruolo di motori di sviluppo trasversale - ha sottolineato Gian Michele Gambato, vicepresidente vicario Cciaa Delta Lagunare delegato al progetto 4.0 - Molto spesso le iniziative di formazione rivolte a imprenditori e manager sono poco efficaci, in quanto troppo separate dalla realtà operativa. Gli step progettuali da noi proposti propongono, infatti, un approccio integrato di formazione in aula e sperimentazione in azienda affiancata dagli studenti. Solo contaminando le nostre imprese con le conoscenze digitali dei giovani è possibile innescare il processo di trasformazione digitale utile al nostro sistema economico e culturale".